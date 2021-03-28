Mardinli gençler Şanlıurfa’ya geldi

Tunceli ve Afyonkarahisar buluşması ile 22 Eylül'de başlayan ''Biz Anadoluyuz'' projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 21 ildeki 50 bin çocuğun farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle çocukların terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlandığı proje devam ediyor.

ŞANLIURFA'YI ZİYARET ETTİLER

50 bin öğrencinin farklı illeri görüp gezmesi için başlatılan projede bulunan Mardinli çocuklar Şanlıurfa'ya geldi. Kente gelen çocuklar turistik ve tarihi yerleri kültürel ve ortak değerleri görerek ziyaret etti. Biz Anadoluyuz'' projesi kapsamında Peygamberler Şehri olan Şanlıurfa'yı ziyaret eden öğrenciler birçok bölgeyi gezerek ziyarette bulundular.

''HOŞ GELDİNİZ, İYİ Kİ GELDİNİZ GENÇLER''

Mardinli gençlerin Şanlıurfa'ya geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren yaptığı paylaşımda; '' Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Mardinli gençlerimiz Peygamberler şehri Şanlıurfamıza geldi. Hoş geldiniz iyi ki geldiniz gençler'' ifadelerinde bulunarak çocukların kente gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.