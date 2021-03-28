MGC Başkanı Tepe güven tazeledi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu, pandemi önlemleri çerçevesinde Akdeniz Belediyesi Konferans salonunda yapıldı.

Divan Başkanlığını Ahmet Akın, Divan Üyeliklerini de Nevzat Gilik ve Yusuf Çelik'in yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Rüstem Kaya Tepe, tek listeyle tekrar MGC başkanı seçildi.

"MESLEKİ DAYANIŞMAMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Gazetecilerin kendi içinde birlik ve beraberliği sağlayarak dışarıda çok daha güçlü bir şekilde mücadele edebileceğini belirten MGC Başkanı R. Kaya Tepe, "MGC 1975 yılından bu yana ayakta duran koca bir çınar. Biz özellikle gönül köprüleri kurmak istiyoruz. Mesleki dayanışmamızı, gönülleri kazanmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Bizim öncelikle kendi içimizde birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor. Birbirimize sırt vermemiz mesleğimiz adına yaşanan birçok sorunu çözüme ulaştırır" diye konuştu.

Zayıf bir MGC bekleyenlerin döneminin bitmesini gerektiğini ve artık cemiyetin daha güçlü olma zamanının geldiğini ifade eden Kaya Tepe, "Üyesi olsun olmasın bu mesleği hakkıyla yapan gazeteciler için MGC her zaman güvenli bir liman olacaktır. MGC Mersin ilinin gazetecilerinin bir savunucusu, yuvası olacaktır. Bugün biz varız, yarın yokuz. Ama yeni gelecek olan kişi/kişiler bunu daha üst bir seviyeye çıkarmalı, bunun mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

'MGC'NİN ARTIK KURUMSAL BİR ÇATISI VAR'

MGC'nin kurumsal bir çatısının olmasının önemliliğine değinen Başkan Kaya Tepe, " Görevde olduğumuz kısa zaman içerisinde merkez bina ve cemiyet lokali sözümüzü tuttuk. Akdeniz Belediye'sinin Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içerisinde yapmış olduğu MGC merkez binası son aşamaya geldi. Önünüzdeki 10 gün içerisinde açılışını yapmayı planlıyoruz. Ortalama 100 kişilik bir toplantı salonu olan, idari yerinin olduğu, basın toplantısına katılan arkadaşlarımızın çok rahat geçip haberlerini hızlıca yazabilecekleri bir basın odasının olduğu bir yer yapıldı. Tabi bununla beraber 24 Temmuz'da Basında Sansürün Kaldırılışının 112. Yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlenmişti. Orada lokalimizin temelini hep birlikte attık. 10 Ocak'ta lokalimizin açılışını yaptık. Lokalde özellikle sosyal ve kültürel anlamda bir arada olmamız açısından önemliydi. Son olarak da kartlarla alakalı bir çalışma yapıldı. Büyük bir eksiklik olarak görüyorduk. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımız kartlardan dolayı çok sorun yaşıyorlardı. Karekodlu olan MGC kartlarını arkadaşlarımıza dağıttık" şeklinde konuştu.

"MGC'Yİ KAMU YARARINA DERNEK STATÜSÜNE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Kaya Tepe, MGC'nin kamu yararına dernek statüsüne geçmesi için çalışmalara başlamak istediklerini belirterek, Bunu gerçekleştirmek her ne kadar zorsa da, başarıldığı zaman MGC'nin önünün çok daha açılacağını söyledi.