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Giriş Tarihi: 28.3.2021 16:31

Milli sporculardan can dostlara özel ilgi

ABBAS ÇAKAR
Milli sporculardan can dostlara özel ilgi

Muaythai ve Rafting Milli Takımlarının Antrenörü ve milli sporcuları olan Muhammet Bişgin ile Birol Tepe, ’de hafta sonu yasaklarında, sokak hayvanlarını besleyip, iç ve dış parazit aşılarını yaptırdı

Muaythai ve Rafting Milli Takım Antrenörü ve milli sporcuları olan Muhammet Bişgin ile Birol Tepe, her hafta sonu yasağında, Düzce'de oldukça güzel bir çalışma gerçekleştirdi.

Her hafta sonu gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen milli sporcular, geçtiğimiz hafta bazı sokak hayvanlarında uyuz ve parazit hastalıkları bulunduğunu fark etti.

Bunun üzerine hazırlık yapan ve Köpek eğitmeni Umut Çalışkan ile bazı arkadaşlarını da yanlarına alan milli sporcular, hem sokak hayvanlarını beslediler hem de yavru köpeklerin hastalıktan ölmemesi için iç ve dış parazit aşı uygulamalarını yaptırdılar. Sokak hayvanlarının hayata tutunmalarını sağlayan milli sporcular, bu duyarlılıkları hayvan severlerden büyük takdir topladı.

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Milli sporculardan can dostlara özel ilgi
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