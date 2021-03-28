Muğla’da kadına şiddet kamerada





BİR ŞEYLER FIRLATIP VURUYOR

Görüntülerde yemek yedikleri sırada Engin C.'nin genç kızın yüzüne bir şeyler fırlattığı ardından ise vurmaya başladığı görülüyor. Devamında ise Engin C. Genç kıza bağırarak genç kıza bir şeyler söylerken genç kızın kendisini korumaya çalıştığı görüntülere yansıdı.