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Giriş Tarihi: 28.3.2021 07:00 Son Güncelleme: 28.3.2021 07:58

’da kadına şiddet kamerada

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Muğla’da kadına şiddet kamerada

’nın Marmaris ilçesinde adının Engin C. Olduğu öğrenilen bir kişinin, sevgilisi olduğu belirtilen genç kıza uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildiği belirtilen ancak ne zaman yaşandığı belirtilmeyen bir görüntü sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

Muğla’da kadına şiddet kamerada



Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde isminin Engin C. Olduğu bildirilen erkeğin, sevgilisi olan bir genç kıza şiddet uyguladığı görülüyor.



BİR ŞEYLER FIRLATIP VURUYOR
Görüntülerde yemek yedikleri sırada Engin C.'nin genç kızın yüzüne bir şeyler fırlattığı ardından ise vurmaya başladığı görülüyor. Devamında ise Engin C. Genç kıza bağırarak genç kıza bir şeyler söylerken genç kızın kendisini korumaya çalıştığı görüntülere yansıdı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Bir çok kullanıcı görüntüleri paylaşarak kadına şiddetin son bulmasını isterken Engin C.'nin ise tutuklanması yönünde paylaşım yaptı.

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Muğla’da kadına şiddet kamerada
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