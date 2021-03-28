Nişan bozuldu, cinayet işlendi

Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde 26 Mart'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, tır sürücüsü Hacı Egül'ün kardeşi Mehmet Egül (27) Antalya'da yaşayan uzaktan da akrabası olan Filiz Geylani (22) ile nişanlandı. Bir süre sonra nişan bozuldu. Bunun üzerine iki aile arasında takılar ve yapılan masraflar yüzünden tartışma çıktı.

Hacı Egül, Filiz Geylani'nin ağabeyi Yakup Geylani ile görüşerek akraba olduklarını nişan masraflarının ve altınların geri verilmesini istedi. Geylani, Egül'ün nerede olduğunu sorup yüz yüze konuşma isteğinde bulundu. Hacı Egül, Adana'da olduğunu söyledi. Yakup Geylani yanına kardeşi Ferhat'ı da alarak Antalya'dan Adana'ya geldi. Buluşma noktasında iki taraf kavga etmeye başladı.

Yakup Geylani bıçakla Hacı Egül'ü karnından ve boğazından bıçakladı. İki kardeş kaçarken, Egül hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis olaydan kısa bir süre zanlıları otoyolda yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki kardeş çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.