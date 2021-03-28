Pamukova’da kimyasal alarm

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Muharrem Çoğal Sokak'taki olayda hurdacıda çalışan bir kişi içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpü boşaltmak istedi. Bölgeden geçen vatandaşlar kokudan etkilenerek hastaneye başvurdu.

BİRİNCİ TÜP

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden 2 polis memuru da tüpten çıkan gazdan etkilendi. Kimyasal zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılan polis ve vatandaşlar, kimyasal banyo yaptırıldıktan sonra müşahede altına alındı. Gazdan etkilenen 3 kişi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İKİNCİ TÜP

Bu olay sonrasında bölgeye özel kıyafetli AFAD KBRN ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler çalışmasını sürdürürken, Pamukova Cihadiye Mahallesi yakınlarında dere kenarında içinde kimyasal atık bulunduğu ileri sürülen 2. tüp bulundu. İlk olay yerine 2 kilometre uzakta bulunan 2. tüple birlikte ekipler bölgeye kaydırıldı. AFAD KBRN ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken, sanayi tüpünün ilk olaydaki tüple aynı renkte ve büyüklükte olduğu belirlendi.

ÜÇÜNÇÜ TÜP

Pamukova'da korku ve panik yaşatan iki kimyasal tüple birlikte harekete geçen ekipler bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırma sırasında bu kez bulunan 2 tüpe benzeyen 3 tüp bulundu. Kimyasal gaz dolu olduğu düşünülen tüp çevresinde ekipler önlem alırken, özel kıyafetli ekipler bölgeye sevk edildi. Arka arkaya bulunan kimyasal tüpler ve yaşanan kimyasal zehirlenmelerle birlikte polis ve jandarmada kendi sorumluluk bölgelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

DURUMLARI İYİ

Pamukova'da yaşanan kimyasal zehirlenme olayları sonrasında gazdan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 9 kişinin tedavisi Pamukova Devlet Hastanesi'nde devam ederken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla sevk edilen 3 kişinin tedavisi ise acil serviste yapılıyor. Gazdan etkilenen 12 kişinin 24 saat süreyle kontrol altında tutulacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kimyasal tüplerin bölgeye nasıl ve kimler tarafından getirildiğiyle ilgili olarak bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgede hurdacılık yapanlar mercek altına alındığı öğrenilirken, ilçede bulunan kimyasal tüplerle ilgili olarak Pamukova İlçe Kaymakamlığı gerekli çalışmanın yapılması için harekete geçti. Sakarya Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan ilk belirlemelere göre uçucu inorganik bileşenlerden oluşan karışım gazın zehirlenmeye sebep olduğu tahmin ediliyor.