Rum Suresi 21. Ayeti Okunuşu - Rum Suresi 21. Ayeti Arapça Türkçe Oku,  Anlamı Ve Tefsiri

Kur'an-ı Kerim'in otuzuncu suresidir ve 60 ayetten oluşmuştur. Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olan Rum Suresinin 17. Ayetinin Medine döneminde indiği ileri sürülmüştür. Ancak bu rivayet doğru kabul edilmemiştir. Adını ise surenin ilk ayetlerinde yer alan ''Rum'' kelimesinden almıştır. Bizanslılardan bahsedilmesi nedeniyle bu ismi edinmiştir. Rum Suresi 21. Ayeti de diğer ayetlerde olduğu gibi çok mühim bilgiler barındırır. Günümüzde de Rum Suresi 21. Ayeti okunuşu ve anlamı en çok araştırılan konulardan birisidir. İşte, Rum Suresi 21. Ayeti Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve tefsiri hakkında ayrıntılar.

RUM SURESİ 21. AYETİ ARAPÇA OKU

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

RUM SURESİ 21. AYETİ TÜRKÇE ANLAMI

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

RUM SURESİ KONUSU

Kur'an-ı Kerim'de yer alan diğer surelerde olduğu gibi bu surede de mühim bilgilere yer verilmiştir. Rum suresinde ise temel olarak İranlılar ve Bizanslılar arasında gerçekleşen savaş ele alınmıştır. Allah'ın (C.C) varlığı, birliği, ilmi ve kudretinin yanı sıra ahiret imanında bahsedilmiştir. İnkâr edenlerin dünya hayatı sona erip kıyamet günü geldiğinde karşılaşacağı bazı felaketler anlatılmıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in şahsında bütün müminlerden, tevhid inancına bağlı kalarak ahiret hayatına hazırlığın ihmal edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Darlıkta da bollukta da Allah'a olan saygı ve itaatlerin devam ettirilmesi gerektiği söylenmiştir.

RUM SURESİ TEFSİRİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan Rum Suresi tefsiri şöyle;

İnsanlar için kendi nefislerinden eşler yaratılmış olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Bunlar arasında, insanın eşinin kendi özünden ve kendi türünden yani kadın ve erkeğin aynı özden yaratılmış olduğu mânası, Kur'an'ın diğer açıklamalarına en uygun görünenidir (bilgi ve değerlendirme için bk. Nisâ 4/1). Burada, cinsiyeti belirlemede erkek spermindeki kromozomların etkili olduğu gerçeğine işaret bulunduğu yorumu da yapılmıştır (bk. Ateş, VII, 17); tabii ki bu yorum, âyette erkeğe hitap edildiği ve "eşler"le kadınların kastedildiği anlayışına dayalıdır.

Âyetin "Onlara ısınıp kaynaşasınız" şeklinde çevirdiğimiz kısmı eşlerin yaratılış amacını açıklamakta, dolayısıyla insanın eşini kendisiyle huzur ve mutluluk bulacağı varlık olarak görmesini telkin etmektedir. Şu halde aile hayatında mutluluğun ön şartı eşlerin böyle bir bakış açısına sahip olmalarıdır.

"Sevgi ve şefkat duyguları" şeklinde tercüme ettiğimiz meveddet ve rahmet kelimeleriyle ilgili olarak tefsirlerde değişik yorumlar yapılmıştır; bunların ortak noktası şudur: "Eş olma" hissinin ve olgusunun, kan hısımlığına dayalı olmaksızın hatta –çoğu defa– yakın zamana kadar birbirlerini tanımayan iki ayrı cinsi çok güçlü psikolojik ve biyolojik bağlarla birbirine bağlaması, bunun üzerine insana yaraşır bir üreme ve yaşama biçiminin yani temelinde iffet anlayışı bulunan, karşılıklı güven, sevgi ve esirgeme duygularıyla geliştirilen aile kurumunun bina edilebilmesi, yüce Allah'ın insanlığa en büyük lutuflarındandır. Âyette ifade buyurulduğu üzere iyi düşünen kimseler için bundan çıkarılacak önemli dersler vardır.