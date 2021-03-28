Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosunun ismi değişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa'da bulunan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun adı Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu olarak değişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatları olarak bilinen müzik, dans gibi topluluklarda birleştirme, isim ve şehir değiştirme kararları aldığı öğrenildi. Bu kapsamda 1989 yılında Bakanlık kararıyla Şanlıurfa. da kurulan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğünün ismi Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirildi.