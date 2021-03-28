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Giriş Tarihi: 28.3.2021 16:29

Devlet Türk Halk Müziği Korosunun ismi değişti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosunun ismi değişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa'da bulunan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun adı Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu olarak değişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatları olarak bilinen müzik, dans gibi topluluklarda birleştirme, isim ve şehir değiştirme kararları aldığı öğrenildi. Bu kapsamda 1989 yılında Bakanlık kararıyla Şanlıurfa. da kurulan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğünün ismi Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirildi.

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Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosunun ismi değişti
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