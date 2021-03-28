Savcılıktan tehdit edilen kadınlar için emsal niteliğinde dava! Eşini ölümle tehdit eden koca tutuklandı

İstanbul'da 6 yıldır evli olduğu kocasını 6 aydır eve gelmediği için arayan genç kadın ölüm tehdidine maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda Fatih ilçesinde meydana geldi. 40 yaşındaki H.E., isimli genç kadın 6 yıldır evli olduğu A.A., isimli eşini 6 ay gibi uzun süren aranın ardından eve gelmeyince merak ederek eve gelmesi için aradı.

"SENİ ÖLDÜRÜR YUNANİSTAN'A KAÇARIM"

Eşini arayan genç kadın, 'Neden eve gelmiyorsun bir sorun mu var?' dediği eşi A.A.'dan, 'Sanane ben ne yaparsam yaparım. Benim işlerime karışma yoksa seni öldürür Yunanistan'a kaçarım' şeklinde ölüm içerikli tehdit cevabı alınca şoke oldu. H.E., 6 yıllık eşine neden kendisini tehdit ettiğini sorduğundaysa A.A., bu kez telefonu eşinin yüzüne kapatıp sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarla tehditler savurmaya devam etti.

EVE GELİP SİLAH GÖSTERDİ

Aradan geçen bir süre sonra eve gelen A.A., uyuduğu bir sırada H.E., eşinin telefonunu inceledi. Genç adamın telefonda uyuşturucu ticareti yaptığını anlayan H.E., bu durumu eşine sorduğundaysa yine tehditkar sözlere maruz kaldı. A.A., attığı tehdit mesajlarını silmesi için H.E.'ye baskı kurup üzerine bir de silah gösterdi.

SİLAHLI TEHDİT SONRASI TUTUKLANDI

Eşinin silahlı tehdidi sonrası korkuya kapılan genç kadın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Eşinin ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyleyen genç kadının ihbarı sonrası A.A., hakkında soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan A.A., ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan saldırgan koca eşini tehdit etmediğini kendisine silah göstermediğini iftiraya maruz kaldığını anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 'Bana telefonu vereceksin ve o videoları sileceksin. Silmezsen seni öldürürüm' sözlerinin ciddi korku ve endişe verecek şekilde olduğunu ifade ederek şüpheli hakkında, 'Silahla Tehdit' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.