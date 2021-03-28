Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek, hangi illerde var? İl dışına çıkmak yasak mı?

Mart ayı normalleşmesi devam ederken şehirler arası seyahat yasağı ülkenin gündeminden düşmüyor. Artan vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı bulunurken şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek, hangi illerde var, il dışına çıkma yasak mı sorularına yanıt aranıyor. Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman kalkacağı belli olmazken kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda seyahat izin belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabildiği biliniyor.
Şehirler arası seyahat yasağı son günlerde milyonların merak ettiği konuların başında geliyor. Son olarak Mart ayında atılan normalleşme adımlarıyla yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları devam ederken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar şöyle;
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.