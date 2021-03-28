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Giriş Tarihi: 28.3.2021 09:15

kalktı mı, ne zaman bitecek, hangi illerde var? ?

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek, hangi illerde var? İl dışına çıkmak yasak mı?

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. En son gerçekleşen Kabine Toplantısında iller risk gruplarına ayrılmış, düşük ve orta riskli illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken , ne zaman bitecek, hangi illerde var, il dışına çıkma yasak mı sorularına yanıt aranmaya başlanmıştı. Belirli sebepler dolayısıyla muaf olanlar seyahat edebiliyorken konuya yönelik araştırmalar sürüyor…

Mart ayı normalleşmesi devam ederken şehirler arası seyahat yasağı ülkenin gündeminden düşmüyor. Artan vaka sayısını kontrol altında tutabilmek için hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı bulunurken şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek, hangi illerde var, il dışına çıkma yasak mı sorularına yanıt aranıyor. Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman kalkacağı belli olmazken kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda seyahat izin belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabildiği biliniyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Şehirler arası seyahat yasağı son günlerde milyonların merak ettiği konuların başında geliyor. Son olarak Mart ayında atılan normalleşme adımlarıyla yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları devam ederken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar şöyle;

ÖZEL ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ İLLERDE VAR?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

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Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek, hangi illerde var? İl dışına çıkmak yasak mı?
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