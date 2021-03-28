Sezen Ünlü'nün gözleri başkasında görecek





Hastaneye kaldırılan talihsiz kız ve karnındaki bebeği burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yolum ise olaydan sonra polise giderek teslim oldu. Yolum'un emniyetteki ifadesinde, Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Yolum çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.