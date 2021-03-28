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Giriş Tarihi: 28.3.2021 12:38 Son Güncelleme: 28.3.2021 12:43

: ebediyete uğurlandı!

DHA
SON DAKİKA: Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım ebediyete uğurlandı!

haberler: Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 24 Mart’ta acı bir olay yaşandı. Doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurulan ,  ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Salkım (28), tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadın, bugün memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haber: Yozgat'ta Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde geçen 24 Mart'ta arkadaş grubuyla doğum gününü kutladı. Kutlama sırasında Salkım, başından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılıp ilk tedavisinin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Salkım, dün gece hayatını kaybetti.

Salkım'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak sabah saatlerinde memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Bulak köyüne getirildi.



ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine; Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleymana Acar, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Delimehmet, babası Ramazan, annesi Rahime ve köy halkı katıldı.

Cenaze öncesi Ramazan-Rahime Salkım çifti, tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşadı.

Anne Rahime Salkım, gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Özlem Salkım'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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SON DAKİKA: Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım ebediyete uğurlandı!
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