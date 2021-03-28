SON DAKİKA: Ege Kabalak dehşeti anlattı: Yerde buldum kemirmeye başladım!



'GECELERİ GÖZÜME UYKU GİRMEDİ'



Oğlu Furkan ve arkadaşlarının sağ salim bulunmasından dolayı sevinçli olduğunu söyleyen Nazlı D. ise şunları söyledi: "İlk başta çocuklardan haber alamayınca çok korktum. Hemen yardım çağrısında bulundum. Furkan ve araçta olan kız arkadaşı bulundu ama Ege kayıptı. Günlerce dua ettik, gözüme uyku girmedi. O da benim bir evladım. Onun için çok endişelendim. Annesi ile sürekli konuşarak 'Ege sağ salim bulunacak' dedim. Çok şükür o da sağ salim bulundu. Çok mutluyuz."

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