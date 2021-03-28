Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Eşini başkasının evinde yakaladı, cinnet geçirdi!
Giriş Tarihi: 28.3.2021 08:56 Son Güncelleme: 28.3.2021 09:13

Son dakika: Eşini başkasının evinde yakaladı, cinnet geçirdi!

DHA
Son dakika: Eşini başkasının evinde yakaladı, cinnet geçirdi!

'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Eşi M.T.'nin kendisini aldattığından şüphelenen H.T. isimli kadın, eşini takip edince onu G.A. isimli bir kadının evinde yakaladı. Öfkeden deliye dönen kadın, evde eşiyle kavga etti. Kavga sokağa taşınca çevredeki vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, tarafları güçlükle sakinleştirdi...

İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takip etti. Kocasının G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı. Eşini G.A.'nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı.

Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi.

POLİSLERİN YANINDA DA KAVGA ETTİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eşini başkasının evinde yakaladı, cinnet geçirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA