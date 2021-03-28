Son dakika: Eşini başkasının evinde yakaladı, cinnet geçirdi!

İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takip etti. Kocasının G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı. Eşini G.A.'nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı.
Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi.
POLİSLERİN YANINDA DA KAVGA ETTİLER
Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi.