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Giriş Tarihi: 28.3.2021 12:18

Son dakika: Numaralarını escort sitelerinden paylaştı! İtibar suikastçısına operasyonda flaş detaylar...

İHA
Son dakika: Numaralarını escort sitelerinden paylaştı! İtibar suikastçısına operasyonda flaş detaylar...

Son dakika haberler... 'de çok sayıda sahte hesap açarak aralarında doktor, hemşire ve gazetecilerin de bulunduğu kişilere itibar suikastinde bulunan H.G. isimli kadın polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ayrıntıları ise herkesi şaşkına çevirdi. 50 suç kaydı bulunan H.G.'nin, elde ettiği telefon numaralarını escort sitelerinden paylaşarak mağdur kişilerin hayatını zindana çevirdiği ortaya çıktı.

İzmir'de doktor, hemşire, gazeteci gibi bazı kişiler, kendileri adlarına çok sayıda sahte hesap açıldığını, yine sahte hesaplardan tehdit edildiğini, fotoğraflarının internette cinsel içerikli ifadelerle telefon numaralarıyla paylaşıldığını iddia edip H.G. (40) adlı kadından şikayetçi oldu. Bunun üzerine hemen İzmir polisi tarafından bir çalışma başlatıldı.

ŞOKE EDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Zanlının sürekli adres değiştirdiği tespit edilirken, aranan kadının Konak ilçesinde gizlendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda kadın kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki telefonlar ve dijital materyallere el konuldu. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, bu kadar da olmaz dedirten detaylar ortaya çıktı.

50 SABIKASI VAR, NUMARALARI FOTOĞRAFLARLA ESCORT SİTESİNE VERİYOR

Menderes ilçesinde ikamet eden H.G.'nin, hemen hemen bütün sosyal medya hesaplarında sahte hesaplar açtığı, asılsız paylaşımlar yaptığı, itibar sahibi kişileri tehdit ettiği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLANLARA TEHDİTLER SAVURMUŞ

Yine kadının, karşısındaki şahısların fotoğraflarını ve numaralarını escort sitelerini etiketleyerek paylaştığı, kendisi hakkında şikayetçi olanları da tehdit ettiği öne sürüldü. Bu konuda bazı illerde çalışmalar yürütüldüğü ifade edilirken, H.G.'nin 50 sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.

İNSANLARA HAYATI ZİNDAN ETMİŞ

Bununla da sınırlı kalmayan, özelikle itibar sahibi insanları radarına alan kadının, musallat olduğu kişilere ait aile fotoğraflarını, adreslerini sosyal medyadan paylaştığı iddia edildi. 50 sabıkası bulunan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: Numaralarını escort sitelerinden paylaştı! İtibar suikastçısına operasyonda flaş detaylar...
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