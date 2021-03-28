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Giriş Tarihi: 28.3.2021 17:05 Son Güncelleme: 28.3.2021 17:24

: bu olayı konuşuyor! Kız arkadaşına çatal fırlatıp dövdü!

DHA
SON DAKİKA: Türkiye bu olayı konuşuyor! Kız arkadaşına çatal fırlatıp dövdü!

haberler… , ’daki kadına şiddet olayını konuşuyor. ilçesinde Engin C.'nin (33), kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı şiddet, kameralara saniye saniye yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde cani adamın, kız arkadaşını yumrukladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etmesi dikkat çekti. Genç kadının daha önce erkek arkadaşından iki kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberler: Marmaris'te bir spor salonunda eğitmen olarak çalışan Engin C.'nin kız arkadaşı Beste Ö.'ye uyguladığı şiddet görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.

Bir yıl önce yaşanan olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından Engin C., sosyal medya hesabından "Vurma sebebim yemek yerken üstüme tuzluk ve bardağı fırlatıp, küfür etmesiydi. Haklı olduğum için şikayet etmedi. 1 sene benle yaşamaya devam ettikten sonra ayrılmak istediğim zaman videoyu kırpıp, beni ifşa ve linç etmeye çalıştı. Herkes neyin ne olduğunu görsün" notu paylaştı.

Üç yıldır birlikte oldukları iddia edilen Engin C. ile Beste Ö.'nün sosyal medyaya düşen kavga görüntülerinde genç adamın, genç kadının yüzüne bir şeyler fırlatıp vurarak bağırdığı görülüyor. Genç kadınınsa kendini korumaya çalışması dikkati çekiyor.

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GENÇ KADIN 2 KEZ ŞİKAYET ETTİ

Şiddet olayından sonra geçen 4 Aralık'ta savcılığa giden Beste Ö.'nün şikayetini geri çektiği, ancak 26 Mart'ta 2'ci kez darp yaşadığı ileri sürüldü.

Olayın ardından Engin C. hakkında Beste Ö.'nün 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenildi.

Engin C. ise yaptığı açıklamada, Beste Ö.'nün iddialarının gerçek olmadığını ve avukatı aracılığıyla haklarını yasal yollardan arayacağını bildirdi.

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SON DAKİKA: Türkiye bu olayı konuşuyor! Kız arkadaşına çatal fırlatıp dövdü!
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