SON DAKİKA: Türkiye bu olayı konuşuyor! Kız arkadaşına çatal fırlatıp dövdü!

Bir yıl önce yaşanan olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından Engin C., sosyal medya hesabından "Vurma sebebim yemek yerken üstüme tuzluk ve bardağı fırlatıp, küfür etmesiydi. Haklı olduğum için şikayet etmedi. 1 sene benle yaşamaya devam ettikten sonra ayrılmak istediğim zaman videoyu kırpıp, beni ifşa ve linç etmeye çalıştı. Herkes neyin ne olduğunu görsün" notu paylaştı.