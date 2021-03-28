“Sultangazi’de 500 Milyon Yıllık Fosil”

Çevre bilincine dikkat çekmek için Sultangazi Belediyesi tarafından 21-26 Mart Orman Haftası'nda Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda dikkat çeken bir etkinlik düzenledi. Şehir Ormanına gelen vatandaşlar, çevre bilincine dikkat çekilmek için ormanının ortasına konulan buzdan yapılmış 500 yıllık fosili görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sultangazi Belediyesi, Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Çevreyi koru özenle, geleceğe bak güvenle' sloganıyla Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ATIKLARLA DEV FOSİLLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sultangazi Belediyesi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'na buzdan yapılmış bir fosil getirildi. Ormana rastgele atılan çöplerin çevreye verdiği tahribatı anlatmak için atıklardan insan figürü oluşturularak buzdan yapılan fosilin içine yerleştirildi. Ziyaretçiler, etkinlik alanındaki 500 milyon yıllık dev fosili görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

BİLGİLENDİRİCİ SERGİ

Etkinlik alanında atıkların orman içinde ne kadar süre yaşadığı, ormanların nasıl oluştuğu ve ülkemizde yer alan ormanlarla ilgili sayısal verilerin de olduğu bir sergi de yer aldı.

KAŞİF EKİBİ ŞEHİR ORMANI'NDA

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi de bu etkinliğin içinde yer aldı. Bilim ve Kültür Merkezi'ne bağlı Kaşif Ekibi, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla doğa ile ilgili yaptıkları resimleri alanda sergiledi. Kaşifler daha sonra, Şehir Ormanı'nda keşif yaparak mercekle ağaçları ve bitkileri inceledi.

"ORMANLARI KORUMAK BİZİM ELİMİZDE"

Belediye Başkanı Av Abdurrahman Dursun, geleceğe bırakılacak en değerli mirasın yeşil alanlar olduğuna dikkat çekti. Başkan Dursun, "Çocuklarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesi adına yeşili korumamız gerekiyor. Burada da 7'den 70'e hepimize önemli görevler düşüyor. Bugün burada rastgele umursamadan atılan çöplerin doğada uzun yıllar kalabileceğini göstermek için Orman Haftası kapmasında bir etkinlik düzenledik. Eğer ormanlarımızı korumaz, atıklarımızı çevreye atarsak geleceğe bırakacağımız miras kocaman bir fosil olur. Unutmayalım ki, ormanları ve dünyayı korumak bizim elimizde" diye konuştu.

Program sonunda fidan dikimi gerçekleştirildi. Çocuklar, Başkan Dursun ve konuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu.