Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 28 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!

Süper Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan çekiliş yenilenen sistemi ile büyük ikramiye belli olurken gözler Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorularının yanıtlarına çevrildi. Geçen hafta büyük ikramiye kimseye çıkmayınca bu haftaki çekilişe yoğun talep oldu. İşte 28 Mart 2021 Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!
Milli Piyango ile gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları için heyecanla bekleyiş sürüyor. Son olarak Bu hafta da 6 rakamı bilen çıkmayınca, devir serisi ile artan büyük ikramiye 8 milyonu aştı. 28 Mart Perşembe Süper Loto sonuçları ile Süper Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralarla ilgili detaylar şöyle;
Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Süper Loto'nun 25 Mart tarihli 36. çekiliş sonuçları: 4-6-11-31-42-46 odu. Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Bu hafta da 6 rakamı bilen çıkmayınca, devir serisi ile artan büyük ikramiye 8 milyonu aştı. Süper şanslı Loto'da günün şanslı numaraları ise "4-6-11-31-42-46" oldu.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.