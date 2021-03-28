Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 28 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!

Süper Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan çekiliş yenilenen sistemi ile büyük ikramiye belli olurken gözler Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorularının yanıtlarına çevrildi. Geçen hafta büyük ikramiye kimseye çıkmayınca bu haftaki çekilişe yoğun talep oldu. İşte 28 Mart 2021 Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango ile gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları için heyecanla bekleyiş sürüyor. Son olarak Bu hafta da 6 rakamı bilen çıkmayınca, devir serisi ile artan büyük ikramiye 8 milyonu aştı. 28 Mart Perşembe Süper Loto sonuçları ile Süper Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralarla ilgili detaylar şöyle;