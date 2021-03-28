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Giriş Tarihi: 28.3.2021 16:29

Şüpheli araçtan 400 kilo midye çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Şüpheli araçtan 400 kilo midye çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ’de şüphe üzerine durdurulan araçta 400 kilo kaçak midye ele geçirdi. D.C. isimli şahısa 4 bin 455 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiğli ilçesine bağlı Sasalı Mahallesi'nde yapılan yol kontrol devriyesi esnasında D.C. isimli şahsın kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta kontrol yapan ekipler, bagaj kısmında çuvallar içerisinde 400 kilogram canlı midye olduğunu tespit etti. Kaçak yollarla denizden midye çıkaran D.C. isimli şahsa 5 bin 455 TL idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen canlı midyeler ise İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Hayvan ve Doğa Koruma Timi ve Çiğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denize bırakıldı.

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Şüpheli araçtan 400 kilo midye çıktı
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