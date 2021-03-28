Suriyeli çocuklar hayaline kavuştu

BOMBALARLA YOK OLAN KASABA

Dönelim tekrar küçük Halef'in hikayesine. Beş kardeşi ve anneleri Ramia ile birlikte Meşhed Ruhin'deki briket evlerinde uzun süre sonunda bir nebze huzuru bulmuşlar. Asıl memleketleri yine İdlib'e bağlı Maaret el Numan adındaki başka bir kasabaymış. Babaları 2012 yılında rejim güçleri tarafından hapse atılmış. Bir yıl sonra da hapisten ölüm haberi gelmiş. Hastalandı, öldü demişler... Koca aile babasız kalmış. Anneleri Ramia ve iki kız kardeşi birbirlerine dayanak olmuşlar. Ama savaşın o kötü nefesi enselerinden hiç eksik olmamış. Esed'in varil bombalarıyla tüm kasaba bombalanmış. Ortada ne evleri kalmış ne de yaşadıkları kasaba... Oradan Halep'e bağlı El Etarip'e göçmüşler. Oraya da bombalar yağınca Azez'e geçmişler, son olarak da buradaki briket evlere kabul edilmişler. Zaten briket evlerde konuştuğumuz ailelerin büyük çoğunluğu Maaret el Numan Kasabası'nın insanları. Koca kasaba yerle bir edilince hayatta kalanlar oradan oraya savrulmuş, sonunda burası onlar için bir mucize kurtuluş olmuş. Kimle konuşsak Türkiye'ye hayır dualarını eksik etmiyor.

Halef'in ve beş kardeşinin henüz 27 yaşındaki anneleri Ramia bizi evlerine buyur ediyor. Kahve koyuyor. Kahvemizin her yudumunda ayrı bir trajik hikaye dinliyoruz. Sırtındaki şarapnel yarasını gösteriyor. İlk kez gerçek bir şarapnel yarası gördüğümü söylüyorum. "Al zaman biraz daha gör" deyip iki çocuğunu yanına çekiyor, birinin omzunu diğerinin bacağını sıyırıp çocuklarının vücudunda patlayan Esed şarapnellerini gösteriyor. Küçük çocuk işin dalgasında. Bana Arapça "Dokun abi istersen" deyip gülüyor kerata.

Briket evlerin sokakları sakat çocuklarla, babasız ailelerle dolu. AFAD buraya yerleştirdiği aileleri seçerken, mağduriyeti ön planda tutmuş. Ramia'nın iki kız kardeşi de onlarla komşu evlerde yaşıyor. Üç kız kardeş, toplam 15 çocuk... Ablaları Hatice de sırtından şarapnelle yaralanmış. Üç ay hastanede yattığını anlatıyor. Dört ayrı ameliyat geçirmiş, bağırsaklarının büyük kısmını almışlar. Üçünün de kocası farklı zamanlarda vefat etmiş. Bize cep telefonlarından, ölen kocalarının resimlerini gösteriyorlar. Kocalarını telefon ekranlarından görünce hüzünlü bir tebessüm kaplıyor yüzlerini.