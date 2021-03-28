Tarihle müzik harmanlandı, Şanlıurfa’nın hanlarında yankılandı

Kademeli normalleşme sürecinde haritada 'mavi' renkle gösterilerek hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan Şanlıurfa'da kente gelen yerli ve yabancı turistler, Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi hanlarda sunulan müzik ziyafetinin tadını çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Cumartesi Şanlıurfa'nın tarihe tanıklık eden hanlarından biri olan Barutçu Han'da Berat Kandil'ine özel ilahi ve Şanlıurfa'ya özgü ezgilerle tarihle müziği harmanlayarak vatandaşların beğenisine sundu.

Pazar gününü yine tarihi hanlardan biri olan ve her gün binlerce yerli ve yabancı turistin oturup soluklandığı, çayını ve Şanlıurfa'ya özel, 'Urfa Fıstıklı Menengiç' kahvesini yudumladığı Gümrük Hanı'na ayıran Urfa Ahengi Müzik Topluluğu vatandaşlara eşsiz bir hafta sonu yaşattı. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Müzik Şehri Şanlıurfa' başvurusunu yaptıktan sonra bu başvuruyu destekler nitelikte önemli projeleri birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi, turizmi, yemek kültürü ve daha birçok eşsiz güzellikleriyle bilinen Şanlıurfa'nın müzik denildiğinde de ilk akla gelen şehir olması için mesai harcıyor.