Tıklanma uğruna milyonluk araçla drift attı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik Ekiplerince yapılan sosyal medya çalışmalarında Ümraniye'de DRİFT yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan 34 LAF 30 plakalı araç sürücüsünün E. K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yakalanan 4 LAF 30 plakalı araç sürücüsü E. K. 'e KTK'nın 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 700 TL, 73/A (Karayolunda saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 TL olmak üzere, toplamda 6 bin 844 TL idari para cezası uygulandı.

E. K. isimli şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1D maddesine istinaden 60 gün geçici olarak geri alındı. Ayrıca sürücü E. K. 'e TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Çakmak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.