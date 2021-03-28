Trafikteki inatlaşmaya hem ceza hem soruşturma

İstanbul'un ilçelerinden Şile'de 21 Mart 2021 günü iki şeritli yolda yol verme tartışmasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yağmurlu yolda yolu bölüşemeyen iki sürücü, adeta inatçı keçiler gibi araçlarını birbirlerine vurarak yolda ilerlerdi. Diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini de tehlikeye atan sürücülere ceza kesildi.

JANDARMA ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Trafikteki başka bir sürücünün kaydettiği görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yüzlerce güvenlik kamerasını izleyen ekipler ilk olarak araçların plakalarına buradan da araçların sürücülerine ulaştı.

"ŞAKALAŞIYORDUK"

Jandarma ekiplerince haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücüler sorgulamalarında "aslında yakın arkadaş olduklarını ve birbirlerine şaka yaptıklarını " ileri sürdükleri ortaya çıktı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarma ekipleri, Ş.Ş ve N.Y. isimli sürücülere; hem trafik kuralları ile kendilerini ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydıkları için ceza kesti. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının ihlalinden de idari para cezası verilen sürücülere toplam 7 bin 728 Türk lirası para cezası uygulandı.

İDARİ PARA CEZASI İLE KURTULAMADILAR

Ayrıca şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.