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Giriş Tarihi: 28.3.2021 10:52

Türkiye’de nadir görülen kır baykuşu ’da fotoğraflandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Türkiye’de nadir görülen kır baykuşu Şanlıurfa’da fotoğraflandı

Bozkırları birbirinden güzel ve ender görülen canlı türlerine ev sahipliği yapan ’da bu kez bilimsel adı Asio flammeus (short-eared owl) olan kır baykuşuna rastlandı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Yusuf Özbey; İzlanda, İskoçya, Doğu Sibirya, Japonya Kuzey ve Güney Amerika olan kır baykuşunu Şanlıurfa'da fotoğraflamayı başardı.

Her yıl 12 bin kilometre yol kat ederek göç eden kır baykuşu, Şanlıurfa'dan geçerken Özbey'in objektifine yakalandı.

Özbey "Her hafta sonu olduğu gibi çıktığım kuş gözleminde arazide bu baykuşu görünce adeta elim ayağıma dolandı heyecandan. Dondum kaldım. 10 yıllık fotoğrafçılık ve ondan önceki 8 yıllık gözlemcilik dönemimde ilk defa görmenin heyecanı kelimelerle anlatılmaz. Çektiğim için çok mutluyum" dedi.

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Türkiye’de nadir görülen kır baykuşu Şanlıurfa’da fotoğraflandı
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