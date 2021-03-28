Ulus Kaymakamından alkışlanacak hareket

Ulus Kaymakam Vekili Mehmet Sadık Kılıç tarafından ilçede ilk kez başlatılan öksüz ve yetim çocuklar için mektup projesi ile gönülleri fethetti.

Kılıç, ilçe genelindeki öksüz ve yetim çocukları belirleyip onlara birer mektup gönderdi.

Kılıç mektubunda, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Devletimizin ve milletimizin aydınlık geleceğinin ikbal ışığı ve yıldızısınız. Sizin, devletimiz ve milletimiz için ne kadar kıymetli olduğunuzu düşünerek şanlı bayrağımızın gölgesinde hep güler yüzünle başarılara koşacağınıza inancım tamdır. Ailenden senin için ne almasını isterdin?" diyerek isteklerini sordu.

Öğrencilerden gelen cevap mektupları ise tebessüm ettiriciydi.

Kaymakam Vekili Kılıç, çocuklardan gelen bisiklet, tablet, bilgisayar, oyuncak vb. istekleri tek tek değerlendirip çocukların bu isteklerini yerine getirdi. Hazırlanan hediye paketlerini çocuklara evlerinde hediye ederken onların sevinçlerine ortak oldu.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda Kılıç yaptığı açıklamada; "Bu evlatlarımız gelecekte ülkemizde söz sahibi olacaklar ve bu tarz projeler ile onları aydınlık bir geleceğe taşımak ve hazırlamak bizim görevimiz. Hepsi ile gurur duyuyorum." dedi.

Kaymakam Vekili Mehmet Sadık Kılıç çocukların hediyelerinin bazılarını kendi eli ile teslim ettiğini belirterek; "Bu projemizi çocuklarımızın ve ailelerinin rencide olmamalarına özen gösterdik" dedi.