Vakalarda İstiklaldeki kalabalıkta yükseliyor

İstanbul'da özellikle Cumartesi hariç Pazar günü uygulanan kısıtlamada yollar boş kalırken meydanlar turistlerin yoğunluğuyla dolup taştı. Kısıtlamanın olmadığı Cumartesi günü normal günden daha kalabalık ortamın yaşanması koronavirüsün yayılmasında tehlike sinyalleri veriyor.

Pazar günü kısıtlamaya rağmen insanlar fırınlara, tatlıcılara ve lokantalara akın etmesiyle yine sosyal mesafeye dikkat edilmeden kalabalık ortamlar yaşanıyor.

Kısıtlama günü olan Pazar gününde ise özellikle alanlar ve meydanlar turistlere kısıtlama uygulanmaması nedeniyle normal gündeymiş gibi dolup taşıyor. İşte normal günlerde dolup taşan İstiklal Caddesi ve Taksim meydanı ile Sultanahmat Meydanı turistlerin akınına uğrayarak aynı kalabalık tabloyu sergiliyor.

İstanbul'un bir çok bölgesinde ise kısıtlamaya uymayanlar denetim noktalarında polislerin çevirmeleriyle karşılaşıyor. Kısıtlamaya uymayanlar para cezası ile cezalandırılıyor.