Yasak dinlemediler korona partisi verdiler

Türkiye'de vaka sayılarında artış sürerken, yasak dinlemeyenler gece eğlencelerine devam ediyor. İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağıyor. Esenyurt'ta korona partisi düzenlendi. Şişli'de 2 gece kulübü ve bir restoranda, Beyoğlu'nda ise açık 3 iş yerinde bulunanlara ceza kesildi. Sonuçta toplam 281 kişiye 978 bin 194 lira ceza yazıldı. İşte detaylar:Esenyurt'ta "Korona" adı altında skandal bir parti düzenlendi. Eğlenceye katılanlar içkilerle ellerini yıkadı. Bu görüntüleri de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sanal devriye polisleri, kapalı olması gereken saatte parti verilen restoranı belirledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri restoranı denetledi. Afrika uyruklu 20 kişiye toplam 69 bin 380 lira ceza kesildi. İşletmenin sahibine cezai işlem uygulandı.Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri yapan polis, kapasitesinin üzerinde müşteri bulundurduğu tespit edilen 3 farklı işyerinde bulunan 50 kişiye toplam 173 bin 450 lira cezası kesti. İş yerleri mühürlendi. Bir mührü bozan İş yeri yetkilisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.Şişli'de içki servisi yapılan bir eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarına uymayan 31 kişiye toplam 110 bin 944 lira ceza kesildi. Yine Şişli'de kapalı olması gerekirken parti düzenlenen bir gece kulübünde eğlenen 70 kişiye toplam 242 bin 830 lira ceza verildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıl Sokak üzerinde bulunan bu gece kulübü işletmesine de yasağa uymamaktan cezai işlem uyguladı. Polis, mekânda sosyal mesafe ile maske kurallarına uymayan 110 kişiyle karşılaştı. O anlar polis kameralarına yansıdı. 110 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 381 bin 590 lira idari para cezası kesildi.