Yasak dinlemediler korona partisi verdiler





Şişli'de içki servisi yapılan bir eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarına uymayan 31 kişiye toplam 110 bin 944 lira ceza kesildi. Yine Şişli'de kapalı olması gerekirken parti düzenlenen bir gece kulübünde eğlenen 70 kişiye toplam 242 bin 830 lira ceza verildi.