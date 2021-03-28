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Giriş Tarihi: 28.3.2021 17:27

Yenikapı sahilinde kadın cesedi bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yenikapı sahilinde kadın cesedi bulundu

Yenikapı’da denizde hareketsiz yüzen 55 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Denizden çıkarılan ve üzerinde kimlik bulunmayan kadın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fatih Yenikapı Sahili'nde sabah saat 09.00 sıralarında denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kıyıya yakın yerde hareketsiz duran kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 55 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi.

Ceset, önce ambulansa konularak Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da ölüm sebininin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yenikapı sahilinde kadın cesedi bulundu
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