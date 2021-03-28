Nevşehir Turist Rehberleri Odası, üyelerinin katılımıyla "Antik Hitit Rotası" güzergahında bulunan Yozgat'a tanıtım gezisi düzenlenmişti. Geziye ev sahipliği yapan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yozgat için Sorgun, Sorgun için Yozgat sloganı ile hareket ederek, şehri topyekun turizm turuna aldırmak istediklerini açıkladı.

Gezi sonrası değerlendirmede bulunan Ekinci, tur rehberleri ile Yozgat'ıı Milli Park Çamlığı, Çapanoğlu Büyük Camii, tarihi konakları ve saat kulesini içine alan Boğazkale (Hattuşa), Sarıkaya Roma Hamamı, Kerkenez harabeleri ve Sorgunumuzun şifalı termal sularının kullanımı ile oluşacak turlar oluşturmak istediklerini söyledi.

Ekinci; "3 günlük tanıtım programımızda Yozgat'ta bize eşlik eden Yozgat Belediye Başkanı Sayın Celal Köse'ye, bizi ağırlayan İl Kültür Müdürü Sayın Hüseyin Çiftçi'ye ve davetimizi çevirmeyen tur rehberlerine şahsım, belediyem ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.