Zonguldak’ta caddeler bomboş

Zonguldak'ın kent merkezinde tek caddesi olan Gazipaşa caddesi ile, Valilik önü, Uzunmehmet Caddesi, Fevkani köprüsü üzeri normal günlere göre bomboş bir durumda olurken, cadde üzerinde, pastaneler, bazı marketler, kuru yemişçiler, fırınlar, manavlar açık olurken, bunlara en yakın yerlerde oturan vatandaşlar gelerek alış verişini yapıyorlar.

Taksi duraklarında bulunan şoför esnafı da, duraklarında oturarak gelecek müşterileri beklerken, cadde ve sokaklarda belediye temizlik işçileri ile, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sokaklarda kaldırım çalışmaları ile temizlik yaparken, yine belediyeye ait ekipler yaya kaldırımlarını çizdiler.