1 haftada 54 operasyon; 88 gözaltı

Kocaeli Valiliği son bir haftada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ait bilançoyu yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 22 Mart ile 28 Mart 2021 tarihleri arasında, Kocaeli genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 54 ayrı çalışma ve operasyon gerçekleştirdiği ve bu çalışmalarda 88 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan bu şahıslardan adliyeye sevk edilen 83 kişiden 72'sinin serbest kaldığı, 11'nin tutuklandığı ve 4 kişinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GEMİ OPERASYONU

Kocaeli Emniyeti tarafından son bir haftada yapılan operasyon ve uygulamalarda ise, geçtiğmiz günlerde bir gemiye düzenlenen operasyonda konteynır içerisinde ele geçirilen 3 ton 860 kilo 224 gram esrar, 99 bin Captagon isimli uyuşturucu hap dışında 41 gram Metamfetamin, 45 Ecstasy hap ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca yine bu operasyonlarda 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 845 lira paraya el konuldu.