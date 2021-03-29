Adıyaman'da ortalık karıştı! Ambulans gelene kadar elini bırakmadı!

Olay, öğle saatlerinde Ulu cami Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.