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Giriş Tarihi: 29.3.2021 13:13

'da ortalık karıştı! Ambulans gelene kadar elini bırakmadı!

DHA
Adıyaman'da ortalık karıştı! Ambulans gelene kadar elini bırakmadı!

'da, ortalık karıştı. Para meselesi yüzünden Suriye uyruklu iki grup arasında taşlı-sopalı kavga çıktı. Üç kişi yaralandı. Kavganın ardından ismi öğrenilemeyen kadın, yaralanan yakınını dizlerinin üzerine yatırdı. Ambulans gelene kadar da elini bırakmadı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

Olay, öğle saatlerinde Ulu cami Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Kavgada, Yusuf Sayed, Firaz Sayed ve Muhammed Sayed yaralandı. Kavganın ardından ismi öğrenilemeyen kadın, yaralanan yakınını dizlerinin üzerine yatırıp elini tutarak ambulansın gelmesini bekledi.


Yaralılardan biri, yakını olduğu belirtilen kadının dizlerinin üzerine yatıp, ambulans bekledi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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Adıyaman'da ortalık karıştı! Ambulans gelene kadar elini bırakmadı!
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