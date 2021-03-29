AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Muğla’da korkutan deprem!

Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık sarsıntılar yaşanıyor. Bu sarsıntıların derinliği, şiddeti, nerede ve ne zaman olduğu gibi bilgiler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşılıyor. Her gün olduğu gibi bugün de Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi yayınlandı. Buna göre; en son deprem nerede oldu? İşte 29 Mart 2021 Pazartesi son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ 29 MART 2021 PAZARTESİ

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ege Denizi'nde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.26'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.