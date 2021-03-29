AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Muğla’da korkutan deprem!

Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık sarsıntılar yaşanıyor. Bu sarsıntıların derinliği, şiddeti, nerede ve ne zaman olduğu gibi bilgiler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşılıyor. Her gün olduğu gibi bugün de Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi yayınlandı. Buna göre; en son deprem nerede oldu? İşte 29 Mart 2021 Pazartesi son depremler listesi!
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ege Denizi'nde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.26'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.03.29 11:41:21 37.6083 29.1878 0.0 -.- 1.8 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2021.03.29 11:29:02 40.4913 29.2575 0.0 -.- 0.9 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2021.03.29 11:23:19 37.4373 29.3063 15.9 -.- 1.1 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.03.29 10:55:36 36.5300 36.3753 24.9 -.- 1.7 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2021.03.29 09:55:20 39.4595 36.5850 9.9 -.- 1.8 -.- CEKEM-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2021.03.29 09:50:15 36.9610 27.4483 18.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.29 09:40:30 37.9017 26.9565 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 08:56:21 38.4050 39.0848 5.2 -.- 2.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.03.29 08:24:56 35.0405 27.3538 4.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.29 07:38:31 38.9752 26.0488 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 06:55:37 38.9203 25.9852 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 06:49:04 39.3417 25.9975 8.4 -.- 1.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 06:12:21 36.3565 27.9110 77.6 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.29 05:41:21 40.0300 32.9658 5.0 -.- 1.5 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2021.03.29 05:37:16 39.3063 26.0572 9.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 05:35:08 38.7242 30.2518 5.0 -.- 1.7 -.- KIRKA-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.29 04:58:43 40.1312 33.2348 5.7 -.- 1.2 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2021.03.29 04:54:06 36.5762 36.9105 15.4 -.- 1.6 -.- DEMIRISIK-(KILIS) İlksel
2021.03.29 04:36:33 39.3000 26.0595 9.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 04:28:53 39.0115 26.0930 2.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 04:11:43 38.9753 26.0697 14.3 -.- 1.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 04:03:23 38.8475 26.0227 8.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 03:51:27 37.8417 27.3155 5.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.03.29 03:48:54 39.3178 26.0372 8.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 03:44:33 38.9428 26.0017 9.3 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 03:41:07 39.2737 26.0883 15.5 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 03:37:51 39.3047 26.0482 10.0 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 03:28:28 35.7793 27.6570 7.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.29 03:25:41 37.1217 28.5612 10.0 -.- 1.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.29 03:21:54 39.2887 26.0870 9.8 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 03:13:53 38.9278 25.9765 2.4 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 03:09:20 39.2968 26.0735 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 02:34:25 35.7927 27.6450 8.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.29 02:30:26 35.8333 27.5328 7.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.29 02:26:11 35.8588 27.5092 9.5 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ İlksel
2021.03.29 02:22:15 35.8303 27.5537 9.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.29 02:14:15 39.3192 26.0513 7.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.29 02:02:40 38.4125 42.1922 14.5 -.- 1.6 -.- TABANOZU-(BITLIS) İlksel
2021.03.29 01:44:24 39.1800 28.3632 10.7 -.- 1.9 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.03.29 01:40:25 39.1962 28.3840 7.8 -.- 1.3 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.03.29 01:06:41 38.9422 26.0543 9.5 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI İlksel
2021.03.29 00:37:53 37.1363 28.9038 10.4 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.03.29 00:22:36 38.8922 26.0095 6.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
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