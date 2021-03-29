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Giriş Tarihi: 29.3.2021 17:36

Akdeniz’de spor salonları salgına karşı dezenfekte ediliyor

BEKİR COŞKUN
Akdeniz’de spor salonları salgına karşı dezenfekte ediliyor

'de Akdeniz Belediyesi, salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana ilçe genelinde Koronavirüs salgınına karşı başlattığı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Mobil Dezenfekte ekipleri, yeni normalleşme adımları ile yeniden hizmete açılan spor salonlarını, salgına karşı ilaçlayıp dezenfekte etti.

Ekipler, salgına karşı ülke genelinde başlatılan seferberlik kapsamında, bugüne dek aralarında hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları, okullar, camiler ve Kur'an kursları, liman, hal, serbest bölge, depo ve antrepolar, balıkçı barınakları ile kamu ve özel kurumları ile konutların da yer aldığı binlerce noktayı ilaçladı.

SPOR SALONLARI İLAÇLANIP DEZENFEKTE EDİLDİ

Pandemi ile mücadele kapsamındaki yeni normalleşme adımları kapsamında, spor salonları da yeniden vatandaşların hizmetine açıldı. Bunun üzerine harekete geçen Akdeniz Belediyesi Mobil İlaçlama ekipleri, salgınla mücadele amacıyla, ilçe sınırlarında bulunan spor salonlarında kapsamlı dezenfekte çalışmaları başlattı.

Koruyucu ekipmanlar giyen Akdeniz Belediyesi Mobil İlaçlama ekipleri, spor salonlarında bulunan ortak kullanım alanlarının yanı sıra, spor aletleri ile tüm malzemeleri, kondisyon aletlerini, ringleri, minderleri soyunma odaları, banyo, tuvalet ve lavaboları ilaçlayıp, virüse karşı dezenfekte etti.

'SALON SAHİPLERİ VE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR'

Spor salonlarını kapsayan yoğun dezenfekte çalışmalarına tanık olan salon işletmecileri ile spor yapmaya gelen vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi'ne ve salgına karşı ilaçlama yapan ekiplere teşekkür etti.

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Akdeniz’de spor salonları salgına karşı dezenfekte ediliyor
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