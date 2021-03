Ambarlı'da dev gemi iskeleye çarptı! Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyle aynı büyüklükte

İstanbul11 Ambarlı Limanı'nda kıyıya doğru yanaşma manevrası yapan 398 metrelik dev konteyner gemisi, kontrolü kaybederek iskeleye çarptı. Kaza sonucunda iskele ve gemide büyük hasar oluşurken, yaralı ve can kaybının bulunmadığı belirtildi. İskeleye çarpman Liberya bayraklı geminin, Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak tıkanmaya yol açan Ever Given isimli gemiyle aynı büyüklükte olduğu öğrenildi.

Kaza İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan Ambarlı Limanı'nda 27 Mart Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre Liberya Bayraklı 398 buçuk metre uzunluğundaki MSC TINA isimli konteyner gemisi kıyıya doğru yanaşma manevrası yaptığı sırada kontrolü kaybederek iskeleye çarptı. Kaza sonucunda iskelede ve gemide büyük hasar meydana geldi. Yaşanan kazanın ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

HASAR BÜYÜK



Yapılan açıklamada "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkisinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

NEREDEYSE AYNI BOYDA



Ambarlı Limanı'nda kontrolü kaybederek iskeleye çarpan 398 buçuk metrelik MSC TINA; karaya oturarak Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına sebep olan 399,94 metrelik EVER GIVEN gemisiyle neredeyse aynı boyda olduğu ortaya çıktı.