Anamur’da atık yağlar ekonomiye kazandırılıyor

Mersin'in Anamur ilçesinde oluşan atık yağların depolanması ve toplanması için geri dönüşüm firması ile sözleşme imzalayan Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, atıkların geri dönüştürülmesinde rekor kıracak kentlerden birisi olacaklarını söyledi.

İlk etapta kent merkezindeki cadde ve sokaklara atık ayrıştırma kumbaraları yerleştireceklerini, ileriki dönem içerisinde ise atık toplama kumbaralarını kentin tamamına yaymak istediklerini belirten Kılınç, "İlk etapta 16 noktaya bitkisel yağ toplama kumbarası yerleştireceğiz. Lokanta ve kafe gibi iş yerlerimize ve sitelere de atık yağ toplama bidonları yerleştirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde ve iş yerlerinde plastik pet şişelere doldurduğu atık yağları getirip şişesiyle birlikte kumbaraya atabilecek. Bugün imzaladığımız protokol ile atık yağlarında ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamış olacağız." dedi.