Annesinin doğum günü Semiha’nın ölüm günü oldu

Düzce'nın Akçakoca'dan Sakarya Kocaali'ne seyir halinde Fuat Karagöz idaresindeki otomobil, Yeldüzü mevkiinde karşı yönden gelen Ahmet Y. idaresindeki yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Semiha Mumcuoğlu'nun Karasu Merkez Sağlık Ocağı'nda hemşire olarak görev yapan annesi Esma Mumcuoğlu'na kaza yapmadan önce doğum günü için çiçek gönderdiği öğrenildi. Hastanede vefat eden Aslı Tunca'nın da ağabeyinin trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.