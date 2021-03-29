Antik kent gün yüzüne çıkıyor

Tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan ve " anlamına gelen "Savatra Antik Kenti"nin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. 1984 yılında üzerine Yağlıbayat mahallesinin kurulduğu bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra, valilik, belediyeler ve Selçuk Üniversitesi'nin destekleriyle kazılar yürütülüyor. Milattan önce 27 yılında Romalıların eline geçtiği sanılan ve sırasıyla Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti hâkimiyetinde kalan antik kentte, bugüne kadar kale ve küçük bir antik tiyatro tespit edildi. Antik kentin güneydoğusunda çıkarılan buluntular ise Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya'nın binlerce yıllık geçmişiyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu, Karatay'ın ise bu bağlamda çok özel bir noktada bulunduğuna vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, "Konya merkezdeki tarihi ve kültürel alanlarımızın yanı sıra Kızören'deki Obruk Hanı ve Kızören Obruğu, Hayıroğlu mahallemizdeki Boncuklu Höyük ile daha birçok değerimizi turizme kazandırılması için belediye olarak gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.