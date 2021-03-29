Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçi Siirt'in gururu oldu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan ve ailesini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç'ı ve Güreş Antrenörü Şenay Kaya'yı makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemelerinde rakiplerini yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan Siirtli Milli sporcumuz Evin Demirhan'ı kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt'i ve ülkemizi uluslararası şampiyonalarda büyük bir başarıyla temsil eden Siirt'in ve ülkemizin gurur kaynağı olan milli güreşçimiz Evin Demirhan'ı kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.



Demirhan'ın anne ve babasını da tebrik eden Vali Hacıbektaşoğlu, Şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırarak, bizlere büyük bir sevinç ve gurur yaşatan Evin Demirhan, 2020 Tokyo olimpiyatlarında da aynı başarıyı göstereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Bugünlere gelmesinde Valiliğin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün büyük katkıları olduğunu kaydeden milli güreşçi Evin Demirhan ise, 'Türk Bayrağı'nı Avrupa'da dalgalandırdığından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, hedefinin 2020 Tokyo olimpiyatlarında altın madalya kazanmak olduğunu' ifade etti.

Vali Hacıbektaşoğlu ziyaret anısına, Milli sporcuya Cumhuriyet altını ve plaket hediye etti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.