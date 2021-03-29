Azerbaycan vize istiyor mu, kimlikle seyahat ne zaman başlıyor? Dışişleri'nden Azerbaycan'a kimlikle seyahat açıklaması!

Geçtiğimiz sene Bakü'de imzalanan Türkiye – Azerbaycan kimlikle seyahat protokolünün iki ülke bakımından sonuçlandığı açıklaması bugün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Bu gelişmenin ardından kardeş ülkeyi ziyaret etme veya çeşitli nedenlerle seyahat etmek isteyen vatandaşlar detayları "Azerbaycan vize istiyor mu, pasaport kaldırıldı mı?" sorularıyla araştırmaya başladı. İmzalanan bu anlaşma ile beraber Azerbaycan'a seyahat artık kimlikle sağlanacak.
AZERBAYCAN VİZE İSTİYOR MU, KİMLİKLE SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İki kardeş ülke arasında atılan önemli adım "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandı. Bu kapsamda Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan yapılacak olan seyahatlerde pasaport olmadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.
AZERBAYCAN TÜRKİYE ARASINDA ÇOK ÖNEMLİ ANLAŞMA!
Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığınca Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan seyahat protokolü üzerine bir açıklama yayımlandı. Açıklamaya göre, 10 Aralık 2020'de Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlandığı belirtildi. Söz konusu bu protokolün ise 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından, yürürlüğe girecek söz konusu protokol ile iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecekleri duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'iki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir."