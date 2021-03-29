Azerbaycan vize istiyor mu, kimlikle seyahat ne zaman başlıyor? Dışişleri'nden Azerbaycan'a kimlikle seyahat açıklaması!

Geçtiğimiz sene Bakü'de imzalanan Türkiye – Azerbaycan kimlikle seyahat protokolünün iki ülke bakımından sonuçlandığı açıklaması bugün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Bu gelişmenin ardından kardeş ülkeyi ziyaret etme veya çeşitli nedenlerle seyahat etmek isteyen vatandaşlar detayları "Azerbaycan vize istiyor mu, pasaport kaldırıldı mı?" sorularıyla araştırmaya başladı. İmzalanan bu anlaşma ile beraber Azerbaycan'a seyahat artık kimlikle sağlanacak.

AZERBAYCAN VİZE İSTİYOR MU, KİMLİKLE SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İki kardeş ülke arasında atılan önemli adım "Kimlikle Seyahat Protokolü"nün iç onay sürecinin tamamlandı. Bu kapsamda Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan yapılacak olan seyahatlerde pasaport olmadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.