Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası banka çalışma saatleri 2021!

Piyasalar tek tek açılırken banka çalışma saatleri haftanın ilk günü itibariyle merak ediliyor. Bankalar üzerinden kredi çekme, fatura ödeme, para yatırma/çekme gibi birçok işlem gerçekleştirilebildiği için bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, çalışma saatleri nasıl gibi sorulara yanıt aranıyor. Genel olarak bankalar 09:00'da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Öğle arasını ise 12:30-13:30 arasında yaparlar. İşte bankaların açılış saatleri, kapanış saatleri ve öğle tatilleri!

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Haftanın ilk işlem günü itibariyle banka çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Son olarak çoğu banka eski mesai saatine dönerken banka çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;