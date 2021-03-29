Başkale’de kaçakçılık operasyonu

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan bir ihbar üzerine İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi'nde operasyon düzenledi. A.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu yurda kaçak yollarla getirildiği belirtilen 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 adet güvercin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçak sigara ve güvercinlere el koyarken, A.D. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

El konulan kaçak sigaralar imha edilirken, güvercinler ise Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.