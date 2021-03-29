Beşiktaş Belediyesi çalışanı uyuşturucudan tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan S.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı. Beykoz Sulh Ceza Hakimliği; S.A. hakkında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle S.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

"BEN DE KENDİ İÇECEĞİMDEN VERDİM"

S.A.; Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede suçunu kabul etti.

S.A.; 6 aydır uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve Beşiktaş Belediyesi'nde çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben iş çıkışları metruk binaya giderdim. Orada arkadaşlarla korex maddesi içerdik. Altı aydır içmiyorum. Tedavi oldum. Oraya gide gele mini coperli bir şahıs gördüm. Aracın içindeyken gözünü bana dikti. Sürekli baktı. Ben de kendisine sordum. 'İçeride arkadaşlar var, onları bekliyorum' dedi. 'İçeridekiler benim arkadaşım' dedim. 'Zaten çıktık' dedim. O esnada 'Gitti paralar' dedi. İçiçi olduğunu bana inandırdı. Kendisi ile konuştuk. Hasta gibiydi. 'İstersen gel beraber içelim' dedim. Önce kabul etti. Sonra gitmek istedi. Araca davet etti. Ben ön koltuğa oturdum. 110 TL verdi. Ama o bana para verdi. Ben ondan istemedim. Ben de kendi içeceğimden verdim."



"UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

"6 aydır uyuşturucu tedavisi görüyorum. Beşiktaş Belediyesi'nde çalışıyorum. Evliyim ve bir çocuğum var. Ben o gün içici olduğunu düşündüğüm kişiye kendim için aldığım maddenin yarısını vererek paylaştım. Olay bundan ibarettir."