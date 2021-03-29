Bu karakolda tarih var!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi Safranbolu evlerinin tipik özelliklerini taşıyan Çarşı Polis Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 150 yıllık tarihi ev restore edildikten sonra Polis Merkezi olarak hizmet verirken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyorlar. Özellikle yabancı turistlere fotoğraflarla,Türk Polis teşkilatının geçmişi anlatılırken, sıcak şefkati ikramlarla gösteriliyor. İl Emniyet Müdürü Sırrı TUĞ emeği geçen herkese teşekkür ederken, Pandemi döneminden sonra tekrar gezi amaçlı yerli ve yabancı konukları ağırlayabileceklerini belirtti.

1995 yılında UNESCO tarafından, Dünya Miras Şehirleri Listesi'nde yer alan Safranbolu'da tarihi binalar özelliklerini günümüze kadar getirirken, eski Safranbolu bölgesinde bulunan bazı kamu binaları da bu özelliklerini hala korumaya çalışıyor. Hükümet Caddesi üzerinde bulunan, Çarşı Polis Merkezi de bu binalardan biri. 150 yıllık tarihi bir Safranbolu evi devlet-vatandaş iş birliği ile alınıp aslına uygun restore edildikten sonra, 1999 yılından beri Polis Merkezi olarak hizmet veriyor.

Türkiye bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten İl Emniyet Müdürü TUĞ, ''Burası emekli bir nüfus memurunun baba ocağı imiş,Polis Karakolumuzda pazar meydanında eski tek odalı bir yerde hizmet veriyormuş,gelişen turizm sayesinde gelen yerli ve yabancı konuklarımıza daha iyi hizmet verebilmek için Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Safranbolu halkının desteği ile bu 150 yıllık Tarihi Konak alınıp,aslına uygun restore edilerek,1999 yılında hizmete açılmış. Böyle bir Tarihi Karakolun hizmete açılmasına vesile olan herkese teşekkür ederiz. Bu Karakolun bir özelliği de,birebir tarihi Safranbolu evi özelliğinde olması ve tarihi Safranbolu evlerinin yanında bulunmasıdır.Bu özelliği ile Karakolumuz Türkiye'de bir ilk dir.''Bu binada

''TÜRK POLİS TEŞKİLATININ GEÇMİŞİNİ De GÖRMEK MÜMKÜN''

Şöyleki,Türk Polis Teşkilatının geçirdiği evrelerinin fotoğraflı arşivinin anlatıldığını belirten İl Emniyet Müdürü TUĞ, "Dış kısmı Safranbolu tarihimizi yansıtırken, iç bölümünde de Polis Teşkilatımızın tarihini anlatıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan Teşkilatımızın o zamanki Kıyafetleri, kullanılan aletler, araçlar, fotoğraflar ile anlatılıyor. Pandemi döneminden önce karakolumuzu gezmeye gelen yerli ve yabancı konuklarımıza teşkilatımızı anlatmaya çalışıyor, Safranbolu lokumu ve çay ikram ederek bahçemizde en iyi şekilde ağırlayıp, Türk Halkının ve Türk Polisinin misafirperverliğini gösteriyorduk."

YABANCI TURİSTLERE TÜRK POLİSİN ŞEFKATİ GÖSTERİLİYOR

İl Emniyet Müdürü TUĞ "Bazı film ve propagandalarla Türk Polisi maalesef Avrupa'da kötü tanıtılmaktadır. Pandemi döneminden önce buraya gelen yabancı turistlere, öyle olmadığı anlatılarak, Türk Polisinin ne kadar şefkatli olduğunu, Türk halkının ve ülkemizde bulunan tüm insanların güven ve huzuru için,24 saat görev başında olduğunu, yabancı dil bilen personelimiz ile hem teşkilatımızın geçmişi konuklarımıza ikramlarda bulunularak anlatılıyordu. Safranbolu ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlerin, % 80 ni Karakolu geziyor du. Hatta sevilen "Arka Sokaklar" dizininin bir bölümü karakolumuzda çekilmiştir.''

İLK SABIKA KAYDI İŞLEMİ TÜRK POLİSİNE AİT

Öte yandan Türk Polis Teşkilatının ilklere imza attığını belirten İl Emniyet Müdürü TUĞ" Biz Teşkilat olarak dünya da bazı olaylarda ilklere imzaları atmışız. Mesela suç kaydı ilk bizde başlamış. Suç kaydı sayesinde çeşitli suçların istatistiği tutulmuş buna göre çeşitli tedbirlerin alınması sağlanarak Kamu Düzenini korunması,Polis-Halk ilişkileri her geçen gün geliştirilerek, halk ile dayanışma içinde olayların çözülmesi ile birlikte Hak ve Hukuk sağlanmış ve sosyal yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örnekleri sergilemiştir'' dedi.

PANDEMİ NEDENİYLE KARAKOLAMUZA GEZİ AMAÇLI MİSAFİR ALAMIYORUZ

İl Emniyet Müdürü TUĞ, özellikle Safranbolu'ya gelen bazı yerli konuklarımız Karakolumuzu gezmek istiyorlar, ancak Pandemi nedeniyle genellikle gezi amaçlı olsa da müsaade edemiyoruz, ama bazı istisnalar çerçevesinde, sosyal mesafe ve kurallara uyularak sadece tarihi fotoğraflara bakmalarına izin veriyoruz. İnşallah bu günler geçecek yine bizler misafirlerimizi gezi amaçlı konuk etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.