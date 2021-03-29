Büyükçekmece'de lüks villada yangın

Büyükçekmece'nin Karaağaç Mahallesine'ne bağlı Sırtköy Bulvarı üzerinde yer alan bir site içerisinde saat 17.15 sıralarında meydana gelen olayda site içerisinde bulunan lüks bir villanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yükselen alevler kısa sürede binanın çatısını da etkisi altına aldı. Lüks villadan dumanlar yükseldiğini gören site güvenliği durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Meydana gelen olay can kaybı ve yaralı bulunmadığı belirtilirken villanın üçüncü katında ve çatısında maddi hasar oluştu.