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Giriş Tarihi: 29.3.2021 19:25 Son Güncelleme: 29.3.2021 19:27

'de yanan 3 katlı villanın Mısırlı iş insanına ait olduğu belirlendi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Büyükçekmece'de yanan 3 katlı villanın Mısırlı iş insanına ait olduğu belirlendi

İstanbul 'de site içerisinde bulunan 3 katlı villanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın sırasında iş insanı ve yanındaki bir kişi birkaç metre yükseklikteki balkondan atlayarak kurtuldu. Aşağı atlayan iki kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

İstanbul Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki 3 katlı villada saat 17.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Villanın, Mısırlı bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı.

BALKONDAN ATLAYIP YARALANDILAR

Yangın esnasında Mısırlı işadamının yanındaki kişi ile birlikte birkaç metre yükseklikteki balkondan atlayarak yangından kurtulduğu ve ikisinin de hafif yaralandıkları öğrenildi.

Büyükçekmece'de yanan 3 katlı villanın Mısırlı iş insanına ait olduğu belirlendi | Video

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Büyükçekmece'de yanan 3 katlı villanın Mısırlı iş insanına ait olduğu belirlendi
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