İstanbul Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki 3 katlı villada saat 17.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Villanın, Mısırlı bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı.

BALKONDAN ATLAYIP YARALANDILAR

Yangın esnasında Mısırlı işadamının yanındaki kişi ile birlikte birkaç metre yükseklikteki balkondan atlayarak yangından kurtulduğu ve ikisinin de hafif yaralandıkları öğrenildi.

Büyükçekmece'de yanan 3 katlı villanın Mısırlı iş insanına ait olduğu belirlendi | Video