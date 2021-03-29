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Giriş Tarihi: 29.3.2021 17:11

Camilere dadanan hırsız tutuklandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Camilere dadanan hırsız tutuklandı

’te 5 ayrı caminin ses sistemi ve güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalmaktan gözaltın alınan hırsız tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 5 caminin ses sistemi ve kamera kayıt cihazlarının çalınmasına yönelik çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada malzemeleri E.D. adlı şahsın çaldığını belirledi. Bir adrese yapılan baskında zanlı çaldığı malzemelerin bir kısmıyla birlikte yakalandı.

Çalıntı malzemeler camilerin görevlilerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Camilere dadanan hırsız tutuklandı
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