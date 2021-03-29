Camilere dadanan hırsız tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 5 caminin ses sistemi ve kamera kayıt cihazlarının çalınmasına yönelik çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada malzemeleri E.D. adlı şahsın çaldığını belirledi. Bir adrese yapılan baskında zanlı çaldığı malzemelerin bir kısmıyla birlikte yakalandı.

Çalıntı malzemeler camilerin görevlilerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.