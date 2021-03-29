Camiye giren hırısızı imam yakaladı

Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Mahmut Çelebi Camisine cemaat ile birlikte giren 59 yaşındaki N.K. isimli şahıs, cemaat namaza durduğu sırada camiye ait yardım kutusunu açarak içinden 170 lira alıp dışarıya çıktı. Durumdan şüphelenen caminin genç imamı Cumali Baktemur, namazı bitirdikten sonra şüphelinin peşinden koştu. Cadde üzerindeki bir otobüs durağında hırsızı yakalayan imam, hırsızla birlikte Emniyet Müdürlüğünün yolunu tuttu.

ÜZERİNDEN 18 BİN TL ÇIKTI

Gözaltına alınan hırsızın kardeşinin kimliğini kullandığı ve 20'den fazla sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin aynı gün içerisinde Çini satan bir iş yerinden çaldığı değerli Çini vazolar da ele geçirildi. Polis N.K.'nın üzerinde yaptığı aramada çalıntı olduğu düşünülen 18 bin lira paraya da el koydu.