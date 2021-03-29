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Giriş Tarihi: 29.3.2021 19:14

Camiye giren hırısızı imam yakaladı

REMZİ YILMAZ
Camiye giren hırısızı imam yakaladı

'nın Caminin yardım kutusunu çalan hırsız, imam Cumali Baktemur (25) tarafından kıskıvrak yakalandı. Baktemur, peşinden koşup yakaladığı hırsızı Emniyete teslim etti.

Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Mahmut Çelebi Camisine cemaat ile birlikte giren 59 yaşındaki N.K. isimli şahıs, cemaat namaza durduğu sırada camiye ait yardım kutusunu açarak içinden 170 lira alıp dışarıya çıktı. Durumdan şüphelenen caminin genç imamı Cumali Baktemur, namazı bitirdikten sonra şüphelinin peşinden koştu. Cadde üzerindeki bir otobüs durağında hırsızı yakalayan imam, hırsızla birlikte Emniyet Müdürlüğünün yolunu tuttu.

ÜZERİNDEN 18 BİN TL ÇIKTI

Gözaltına alınan hırsızın kardeşinin kimliğini kullandığı ve 20'den fazla sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin aynı gün içerisinde Çini satan bir iş yerinden çaldığı değerli Çini vazolar da ele geçirildi. Polis N.K.'nın üzerinde yaptığı aramada çalıntı olduğu düşünülen 18 bin lira paraya da el koydu.

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Camiye giren hırısızı imam yakaladı
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