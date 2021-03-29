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Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleşecek? Milli Piyango Online ile MPİ 29 Mart Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.3.2021 12:48

çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleşecek? ile MPİ 29 Mart sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleşecek? Milli Piyango Online ile MPİ 29 Mart Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin bu akşam yapılacak olan için heyecanlı bekleyişi sürüyor. çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Hatırlanacağı üzere son yapılan çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Durum böyle olunca gözler bu akşam yapılacak olan çekilişe çevrildi. Şans oyunu severler Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyun olan Sayısal Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Son yapılan çekilişte, 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı olarak gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleşecek? Milli Piyango Online ile MPİ 29 Mart Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
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